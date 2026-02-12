Im Sommer: Uber Eats kehrt nach Österreich zurück
Zusammenfassung
- Uber Eats kehrt ab Sommer nach Österreich zurück und ermöglicht Bestellungen von Speisen und Produkten des täglichen Bedarfs.
- Die App wird an österreichische Gegebenheiten angepasst, inklusive Sprachunterstützung und gängigen Zahlungsmethoden.
- Uber Eats war bereits bis 2019 in Wien aktiv und arbeitet weltweit mit über 1 Million Restaurants und Händlern zusammen.
Der US-Essenslieferant Uber Eats kommt nach Österreich zurück. Voraussichtlich ab Sommer können über die App Speisen und Produkte des täglichen Bedarfs bestellt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.
"Wir freuen uns sehr über die Expansion nach Österreich und sehen hier ein enormes Potenzial, den Alltag zu erleichtern", wird Courtney Tims, Regionalmanagerin bei Uber Eats, zitiert. Der Anbieter war bis März 2019 schon einmal in Österreich.
Uber Eats war damals rund zwei Jahre in Österreich und das ausschließlich in Wien. Das Geschäft in Wien sei im Vergleich mit anderen europäischen Städten nicht so schnell und stark gewachsen, wie man sich dies erhofft habe, hieß es damals zum Abschied von Uber Eats aus Österreich.
Die App soll laut Aussendung an die österreichischen Gegebenheiten angepasst werden - mit Sprachunterstützung und gängigen Zahlungsmethoden. Uber Eats arbeitet nach eigenen Angaben mit mehr als 1 Million Restaurants und Händlern in mehr als 10.000 Städten auf sechs Kontinenten zusammen.
