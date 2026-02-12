Im Sommer: Uber Eats kehrt nach Österreich zurück

Der US-Essenslieferant Uber Eats kommt nach Österreich zurück. Voraussichtlich ab Sommer können über die App Speisen und Produkte des täglichen Bedarfs bestellt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

"Wir freuen uns sehr über die Expansion nach Österreich und sehen hier ein enormes Potenzial, den Alltag zu erleichtern", wird Courtney Tims, Regionalmanagerin bei Uber Eats, zitiert. Der Anbieter war bis März 2019 schon einmal in Österreich.