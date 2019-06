Soll der Flughafen Schwechat Niki-Lauda-Airport heißen?

In anderen Ländern ist es gang und gäbe, dass Flughäfen den Namen Prominenter bekommen. In Los Angeles gibt es den John Wayne Airport, und darüber haben sich andere Hollywoodstars gar nicht aufgeregt. In Österreich wird die Debatte wohl nicht so friedlich abgehen. Denn auch Klagenfurt wollte seinen Flughafen nach Udo Jürgens benennen. Aber da gibt es noch einen anderen berühmten Kärntner, den verunglückten Landeshauptmann Jörg Haider.

Der Washington National Airport heißt Ronald Reagan, was keinen seiner demokratischen Präsidentennachfolger störte.

Anders in Düsseldorf: Dieser Flughafen sollte nach dem ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Johannes Rau benannt werden. Doch der Vorschlag führte zu Streit, Düsseldorf hat bis heute keinen Namenspatron. Dafür ist der Flughafen Köln-Bonn nach Konrad Adenauer benannt, und Berlin-Tegel trägt auch den Namen des Luftfahrtpioniers Otto Lilienthal. Im Alltag heißt Tegel aber nur Tegel. Und über den neuen Flughafen Berlin ( BER), der nicht und nicht eröffnet werden kann, weil die Baumängel offenkundig nicht mehr beherrschbar sind, hat sich noch niemand Gedanken nach einem Namensgeber gemacht.