So viel arbeiten die Österreicher im EU-Vergleich - und das sagen die Experten

Sind wir also wohlstandsverwöhnt und arbeiten zu wenig? Grundsätzlich sei in wohlhabenden Volkswirtschaften eine geringere Arbeitszeit häufig das Resultat von technologischem Fortschritt, so Huemer und Picek. Huemer: „Entscheidend ist nicht, wie viele Stunden gearbeitet wird, sondern wie viel in den Stunden geleistet wird. Mit Blick auf die Arbeitsproduktivität zählt Österreich zu den Spitzenländern in der EU.“

Treml ist der Meinung, dass sich Österreich trotzdem nicht auf seinen Wohlstand ausruhen könne. „Wir entwickeln uns nicht weiter. Wir wachsen nicht. Langfristig geht sich das nicht aus, wenn wir den Wohlstand halten wollen.“ Fazit für Treml: „Es muss mehr gearbeitet werden.“

Beim Wirtschaftswachstum ist Österreich wie berichtet derzeit Schlusslicht in der EU. Das ist ein Problem. „Ein geringes Wirtschaftswachstum geht oft mit einer stagnierenden oder sinkenden Arbeitszeit einher, vor allem wenn Unternehmen auf Nachfragerückgänge mit Arbeitszeitverkürzungen statt Kündigungen reagieren“, sagt Huemer.

Für Treml ist die Verbindung zwischen Wachstum und Arbeitszeit eine unmittelbare. Suchen doch viele Unternehmer trotz Flaute Arbeits- bzw. Fachkräfte. „Arbeit ist der wichtigste Faktor für Wachstum. Erfolgt keine Leistung, gibt es kein Wachstum.“

Und? Sind die Griechen jetzt fleißiger als wir? Picek sagt, dass die Arbeitszeit in Griechenland immer schon hoch sei. Aber eben deshalb, weil die Technologisierung geringer sei. So wie auch in den osteuropäischen Staaten. Huemer verweist auf die niedrige Teilzeitquote in Griechenland (6,2 Prozent; in Österreich bei 30,7 Prozent). Weil in Griechenland viel weniger Frauen auf dem Arbeitsmarkt tätig sind. Die Beschäftigungsquote liegt laut WIFO in Griechenland bei 69,3 Prozent (Österreich 77,4 Prozent). Für Treml steht trotzdem fest: „Moralisches Vorbild in puncto Arbeitszeit sind wir für die Griechen sicher nicht.“