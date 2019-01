Smartphone-Bank N26 will in Italien stark wachsen

Das von den Wienern Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gegründete Banken-Start-up N26 mit Sitz in Berlin will in Italien stark wachsen. Die Smartphone-Bank habe seit dem Start in Italien vor weniger als zwei Jahren mehr als 300.000 Kunden gewonnen, berichtete Stalf im Interview mit der Mailänder Wirtschaftszeitung "Sole 24 Ore" am Montag.

"Nach Deutschland zählt Italien zusammen mit Spanien und Frankreich zu den Ländern mit einer Basis an Kunden, die an unserem Geschäftsmodell besonders interessiert sind. Wir rechnen, dass die Zahl der italienischen Kunden in Kürze auf über 500.000 steigen wird", betonte der 28-jährige Stalf.

Mehr als 700 Mitarbeiter

N26 sei in 24 europäischen Ländern mit einem Team von über 700 Mitarbeitern präsent. Mit 2,3 Millionen Kunden sei sie die "Mobilbank" mit der stärksten Wachstumsrate in Europa. Das Erfolgsrezept basiere auf einer innovativen digitalen Infrastruktur, die besonders kundenfreundlich sei. "Wir rechnen, dass wir in wenigen Jahren weltweit 100 Millionen Kunden erreichen werden", erklärte der Wiener.