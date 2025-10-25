Österreichs Skiindustrie unter Kartellverdacht

Ausgerechnet zum Auftakt der alpinen Ski-WM in Sölden sind Österreichs Skihersteller ins Visier der EU-Kartellwächter geraten. Nachdem bereits eine Razzia beim Skihersteller Blizzard publik wurde, bestätigten nun auch Fischer und Atomic Hausdurchsuchungen, wie die OÖ Nachrichten und Salzburger Nachrichten am Samstag berichten.

Die betroffenen Unternehmen bestätigten gegenüber den Medien die Untersuchungen und versicherten, mit den Behörden vollumfänglich kooperieren zu wollen.