Razzia in Blizzard-Werk in Mittersill

Die EU-Kommission hat bei Unternehmen im "Skiausrüstungssektor" wegen kartellrechtlicher Bedenken Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Es wurde auch das Salzburger Blizzard-Werk in Mittersill im Rahmen einer Prüfung "besucht", bestätigte der italienische Skischuhhersteller und die Blizzard-Mutter, Tecnica Group, am Donnerstag der APA. Die EU-Ermittler nahmen nach eigenen Angaben von Montag mehrere Firmen ins Visier, konkrete Angaben zu Namen oder Standorten gab es jedoch keine.