Salzburg: Skidata will 45 Mitarbeiter abbauen

Die Firma Skidata mit Sitz in Grödig (Flachgau) hat 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Kündigung beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorangemeldet , berichtet die Kronen Zeitung.

Weitere Infos im März

Skidata gehört seit Herbst 2024 zur schwedischen Unternehmensgruppe Assa Abloy. Am Standort in Salzburg waren zuletzt 433 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Welche Stellen im Detail gestrichen werden sollen, ist nicht bekannt. Am 16. März werde man weitere Infos zum Stellenabbau erhalten, so Skidata-Mitarbeiter gegenüber der Krone.

Skidata stellt Ticket- und Zutrittssysteme unter anderem für Parkhäuser, Bergbahnen und Stadien her. Auf der Firmenhomepage gibt das Unternehmen den Jahresumsatz global mit 315 Millionen Euro (2024) an, wovon fast 90 Prozent außerhalb Österreichs erzielt werden. Bis zur Übernahme durch die Assa-Abloy-Holding um kolportierte 340 Millionen Euro gehörte Skidata zur Schweizer Kudelski-Gruppe.