Singapore Airlines streicht wegen Corona über 4.000 Stellen

Die Singapore-Airlines-Gruppe (SIA) streicht wegen der Corona-Krise 4.300 Stellen. Im Geschäftsjahr 2020/21 werde der Konzern weniger als 50 Prozent seiner ursprünglichen, vor der Pandemie geplanten Kapazität anbieten können, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zudem gebe es Prognosen, wonach der Passagierverkehr erst 2024 auf das frühere Niveau zurückkehren werde.

Maßnahmen wie ein Einstellungsstopp, die Nichtbesetzung offener Stellen, ein Vorruhestandsprogramm sowie ein freiwilliges Ausstiegssystem hätten es ermöglicht, bereits rund 1.900 Stellen zu streichen. Im gesamten Konzern in Singapur und an den SIA-Stationen in Übersee müssten nun noch 2.400 Arbeitsplätze eingespart werden.

Singapore Airlines sei im Vergleich zu anderen großen Gesellschaften in einer anfälligen Position, "da es keinen Inlandsmarkt gibt, auf dem sich zuerst eine Erholung abzeichnet", hieß es in der Mitteilung. In ganz Südostasien sind seit dem Frühjahr die Grenzen für den internationalen Reiseverkehr geschlossen.