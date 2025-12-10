Silberpreis erreicht neuen Rekord: Über 61 Dollar pro Feinunze

Der Preis für Silber hat die Rekordjagd fortgesetzt. Am Mittwoch stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bis auf 61,61 US-Dollar (52,94 Euro) und damit so weit hinauf wie noch nie.

Seit Beginn des Monats hat der Höhenflug beim Silber Tempo aufgenommen. In dieser Zeit ist der Preis um mehr als acht Prozent gestiegen, seit Beginn des Jahres hat sich der Wert des Edelmetalls mittlerweile mehr als verdoppelt.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurde der rasante Preisanstieg beim Silber in den vergangenen Tagen durch Anleger gestützt, die auf weiter sinkende Zinsen in den USA spekulieren. Am Abend wird fest mit einer erneuten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Da Edelmetalle wie Silber keine Marktzinsen abwerfen, verstärkt die Aussicht auf sinkende Zinsen die Nachfrage.