Um 40 Prozent: Temu und Shein erhöhen Werbeausgaben in Europa

"Sichtbar ist, dass die beiden Unternehmen sich deutlich gen Europa orientieren, weil der US-Markt für diese Unternehmen aufgrund der Zollpolitik uninteressant geworden ist", sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp am Montag in Berlin.

Die Download-Zahlen für die Apps von Temu und Shein gingen bereits nach oben, sagte Tromp. Es bleibe nun abzuwarten, ob dies auch zu stärkeren Käufen der Verbraucher bei den Anbietern führen werde.

Waren in die USA per Container statt in Einzelpaketen

Der HDE habe Meldungen aus den USA, dass die Anbieter nun ihre Pakete nicht mehr einzeln in die USA sendeten, sondern Waren vielmehr per Container in die Vereinigten Staaten schickten.

Dort würden sie gelagert und dann versendet. Eine solche Entwicklung würde der Branchenverband auch in Deutschland begrüßen. Der Zoll könne die Waren dann in Hamburg kontrollieren.

"Das wäre auch ein Beitrag zu mehr Verbraucherschutz und Produktsicherheit", sagte Tromp. Von Temu war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.