Schweizer Modekette Tally Weijl gerettet

Die Einschnitte dieses Umbaus sind tiefgreifend. Laut Grüring sollen rund 200 der heute europaweit über 800 Geschäfte geschlossen werden. Aus Bulgarien zieht sich das Unternehmen ganz zurück, in Kroatien und Serbien würden die Stores an Franchisenehmer abgetreten. In Österreich hat Tally Weijl derzeit neun Filialen.

Auch in der Schweiz werden Filialen verschwinden. Stand heute rechnet man bei Tally Weijl mit der Schließung von 5 bis 10 der insgesamt 81 Geschäfte. Das Ziel sei es, nur jene Geschäfte weiter zu betreiben, die zur neuen Omnichannel-Strategie passen und wo man sich mit den Eigentümern auf faire Mietkonditionen einigen könne.

Umbau

Über Wochen war nicht sicher, ob Tally Weijl weiterbestehen kann. Die Coronakrise traf das Unternehmen mitten im Umbau. Während des Lockdowns blieben die Geschäfte geschlossen und die Verhandlungen mit den Banken um die beantragten Covid-19-Kredite zogen sich in die Länge.

Auf dem Spiel standen insgesamt 2.700 Arbeitsplätze. In der Schweiz beschäftigt Tally Weijl in ihren Boutiquen und am Basler Hauptsitz heute mit 635 Angestellten in etwa so viele wie vor der Krise.