"Emmentalerstreit": Österreich zieht gegen Schweiz vor EU-Gericht

Der Rechtsstreit um die Ursprungsbezeichnung für die Käsesorte Emmentaler ist um eine Facette reicher. Österreich ist nun ebenfalls ein Teil des „Emmentalerverfahrens“ vor dem Europäischen Gericht (EuG). Wie die Niederlande, Frankreich und Deutschland wurde Österreich neben diversen Interessensvertretungen als Streithelfer zugelassen, teilte das Agrarministerium am Sonntag mit. Schließlich werde der Emmentaler hierzulande seit 90 Jahren erzeugt.

Durch die Zulassung als Streithelfer kann Österreich nunmehr Stellung im Rechtsstreit rund um den traditionsreichen und beliebten Käse beziehen. In den kommenden Monaten erfolgen Stellungnahmen der Streithelfer beim EuG. Ziel derer ist es, Käse mit dem Namen Emmentaler auch weiterhin hierzulande bzw. außerhalb der Schweiz reifen zu lassen und zu verhindern, dass das exklusiv nur mehr in Helvetia geschehen darf. Emmentaler sei seit Jahrzehnten ein Begriff für eine Käsesorte und nicht für eine Käseherkunft, so das Argument.