Schwedenbomben: Niemetz-Eigentümer Heidi nun mit Shop auf der Mariahilfer Straße

Auch auf der Wiener Mariahilfer Straße öffnen heute, Montag, wieder die Geschäfte - darunter ein Neuzugang, in dem Süßes erstanden werden kann. Der Eigentümer der Niemetz Schwedenbomben, die Heidi Chocolat AG, hat auf der Einkaufsmeile eine Filiale eröffnet. Das hat das Unternehmen in einer Aussendung mitgeteilt.

Rund 150 Produkte werden demnach in der neuen "Chocolaterie" feilgeboten. Heidi Chocolat wurde in den 1990er Jahren von der Schweizer Schokolademanufaktur Läderach in Rumänien gegründet und gehört zu Meinl-Gruppe. 2013 wurde die Traditionsmarke Niemetz Schwedenbomben übernommen, womit das Aus für die berühmten Schoko-Schaum-Süßigkeiten abgewendet werden konnte.