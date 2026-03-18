Schultaschen im Check: Diese Modelle erhielten die Bestnote

Sie ist ein klassisches Geschenk zu Ostern: die erste Schultasche. Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat sich aktuell bei zwölf Modellen Ergonomie und Sicherheit angeschaut. Das erfreuliche Ergebnis: Fünf Modelle erhielten die Gesamtnote 1, und sieben die Note 2, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. Ganz wichtig sei es, die Kinder zum Kauf mitzunehmen. Eine Physiotherapeutin des Kepler Uniklinikums in Linz sowie zwei Schulanfänger haben die Modelle geprüft. Die Preise lagen zwischen 40 und 300 Euro. Vor allem ging es in dem Praxistest um Tragekomfort, Anpassungsfähigkeit an die Wirbelsäule und die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Da Kinder im Volksschulalter schnell wachsen, sollte eine Schultasche möglichst flexibel einstellbar sein. Bei neun Modellen ließen sich sowohl das Rückenteil als auch Brust- und Hüftgurt verstellen, so die Tester. Gepolsterte Gurte erhöhen zudem den Tragekomfort. Grundsätzlich gelte: Die Oberkante der Schultasche habe auf Höhe der Schultern zu liegen.

Stabile Innenfächer wichtig Außer der Passform spiele auch das richtige Packen der Schultasche eine wichtige Rolle. Innenfächer mit stabilen Trennwänden sorgen dafür, schwere Gegenstände möglichst nah am Rücken zu verstauen, wodurch das Gewicht besser ausbalanciert werde. Sieben Modelle wurden bei der Innenraumaufteilung mit einem "Sehr gut" bewertet, fünf mit "Gut". Zur Vorsicht raten die Konsumentenschützer bei Seitentaschen. Würden dort schwere Trinkflaschen verstaut, könne dies zu einer einseitigen Belastung und langfristig zu Haltungsschäden führen. Positiv sei aufgefallen, dass alle getesteten Modelle über reflektierende Flächen verfügen, die die Kinder im Straßenverkehr sichtbarer machen. Weniger genau nehmen es die Hersteller anscheinend mit der Gewichtsangabe. Bei einer Differenz von mehr als 100 Gramm wurde auf "befriedigend" und bei mehr als 200 Gramm auf "nicht genügend" abgewertet. Die Hälfte der Modelle musste eine Abwertung hinnehmen. Grundsätzlich empfiehlt die AK, Kinder beim Kauf unbedingt einzubeziehen. Idealerweise probieren die Taferlklasser die Schultasche - sowohl mit als auch ohne Jacke. So lasse sich feststellen, ob sich die Riemen gut einstellen lassen und die Tasche wirklich bequem sitzt.