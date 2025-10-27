Nach Humanic-Deal: Wem gehört eigentlich Skechers?

Vom Turnschuh zum Alltagstreter für die Massen: Die universelle US-Sneakermarke Skechers lief in den vergangenen zehn Jahren dem Mitbewerb davon. 1992 in Kalifornien vom heute 85-jährigen Robert Greenberg gegründet, hat sich der Umsatz binnen zehn Jahren auf zuletzt 9 Mrd. Dollar verdreifacht.

Damit liefert sich das Unternehmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Puma um die Position als Nummer drei am Sportartikelmarkt hinter Nike und Adidas. Die bequemen Treter made in China werden online sowie in mehr als 5.300 Shops weltweit verkauft, davon rund 500 in Europa.

Der neue slowenische Leder&Schuh-Miteigentümer Mass ist Franchisepartner von Skechers und will die Expansion vorantreiben. Mass betreibt insgesamt 79 Mass- und Skechers-Geschäfte in Slowenien, Kroatien und Österreich, die sich über eine Verkaufsfläche von rund 55.000 Quadratmetern erstrecken, und investiert seit mehreren Jahren intensiv in den Ausbau und die Weiterentwicklung ihrer E-Commerce-Plattform.