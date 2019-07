Schlüsselindustrien: Besserer Schutz vor Übernahmen

Allen voran würden sich chinesische Unternehmen gerne einkaufen, um Produktionsstandorte zu verlagern und geistiges Eigentum aus Österreich abzusaugen. Was den Standort nachhaltig schwächen könnte, heißt es im ÖVP-Papier.

Doch nicht nur China ist auf Einkaufstour in Europa. Nach wie vor gibt es vor allem in SPÖ- und in Gewerkschaftskreisen Befürchtungen, der russische Energieriese Gazprom könnte sich in die Raffiniere Schwechat einkaufen. Zu Russlands Präsident Putin pflegt bekanntlich die FPÖ ein herzliches Verhältnis.