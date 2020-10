SAP kauft Wiener Softwareunternehmen Emarsys

Emarsys soll laut Firmenchef Christian Klein auch mit den Anwendungen von Qualtrics kombiniert werden. Den für acht Milliarden Dollar (6,83 Mrd. Euro) übernommenen Anbieter einer Software-Plattform, mit der Organisationen Feedback und Daten von Kunden und Mitarbeitern einsammeln können, um diese in Echtzeit zu analysieren und weiterzuverarbeiten, will SAP in den USA an die Börse bringen.