Hallmann-Insolvenz: Gericht bestätigt Sanierungsplan

Der bestätigte Sanierungsplan sieht eine Quote von 35 Prozent vor
09.03.2026, 13:46

Unternehmer Klemens Hallmann ist pleite.

Der Sanierungsplan im Insolvenzverfahren des Wiener Immobilienunternehmers Klemens Hallmann ist nun auch gerichtlich bestätigt worden, wie der Gläubigerschutzverband Creditreform am Montag mitteilte. Der Sanierungsplan, dem die Gläubiger mehrheitlich zugestimmt hatten, sieht eine Gesamtquote von 35 Prozent vor. Die Erfüllung des Sanierungsplans werde durch einen Treuhänder überwacht.

