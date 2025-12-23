Marktbeherrschende Stellung: 255,8 Mio. Euro Strafe für Ryanair in Italien

Die italienische Wettbewerbsbehörde hat gegen Ryanair DAC und die Muttergesellschaft Ryanair Holdings eine Geldstrafe von rund 255,8 Mio. Euro verhängt. Grund ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Zeitraum von April 2023 bis mindestens April 2025.

Im Rahmen einer umfangreichen Untersuchung stellte die Behörde fest, dass Ryanair eine Strategie verfolgt habe, um Reisebüros den Verkauf von Ryanair-Flügen - insbesondere in Kombination mit Flügen anderer Airlines oder zusätzlichen Touristik- und Versicherungsleistungen - zu erschweren oder wirtschaftlich unattraktiv zu machen.