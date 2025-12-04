Russland sperrt FaceTime von Apple

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Russland hat die Video-App FaceTime von Apple gesperrt. Den Strafverfolgungsbehörden zufolge werde der in iPhones integrierte Videochat-Dienst genutzt, um Terroranschläge zu organisieren, Täter zu rekrutieren und Betrug sowie andere Verbrechen gegen russische Bürger zu begehen, teilte die staatliche Kommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadsor am Donnerstag zur Begründung mit. Belege für die Vorwürfe nannte die Behörde jedoch nicht.

Weiterer Schritt Eine Stellungnahme von Apple lag zunächst nicht vor. Nutzer in Moskau berichteten, dass sie keine Verbindung über die App herstellen konnten. Die Maßnahme ist Teil eines verschärften Vorgehens der russischen Behörden gegen ausländische Technologieplattformen. Zuvor hatte Russland bereits den Zugang zur Videoplattform YouTube von Google, dem zu Meta gehörenden Dienst WhatsApp und dem Messengerdienst Telegram eingeschränkt.