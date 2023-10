Roundup: Bayer muss 175 Millionen an Mann zahlen, der an Krebs erkrankte

Ein Geschworenengericht in Philadelphia hat den Pharmakonzern Bayer AG zur Zahlung von 175 Millionen Dollar an einen Mann verurteilt. Dieser hatte laut seinen AnwÀlten behauptet, er sei durch den Kontakt mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup von Bayer an Krebs erkrankt.

Man sei mit dem Urteil nicht einverstanden, aber zuversichtlich, dass die ĂŒberhöhten SchadensersatzbetrĂ€ge durch die Berufung reduziert werden können, sagte ein Bayer-Sprecher.