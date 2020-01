"Wir brauchen eine Schurkensteuer"

Im Regierungsprogramm merkt man die Handschrift der Grünen. Könnte die Sozialpartnerschaft wieder aufleben?

Das glaube ich erst, wenn ich es erlebe. Ich befürchte, jenes Erfolgsmodell, das in den vergangenen 70 Jahren Österreich in den Wohlstand geführt hat, wird in dieser Form nicht mehr zurückkehren.

Warum sind Sie so pessimistisch? Die Grünen waren doch nie Gegner der Sozialpartnerschaft und auch in der ÖVP gibt es Befürworter.

Weil die Geschäftsgrundlage dafür wegfallen ist. Die institutionalisierte Form des Ausgleichs, dass beide Seiten – Arbeitgeber und Arbeitnehmer – miteinander reden müssen, die gibt es nicht mehr. Der angeblich überparteiliche Präsident der Wirtschaftskammer saß im Verhandlungsteam für die Regierung. Das bedeutet, diese eine Seite bekommt sowieso, was sie will.

Aber die Sozialpartner haben die Hoheit über die Kollektivverträge.

Da wird Druck für eine Art neuer Sozialpartnerschaft gemacht, die keine ist. Nämlich für die Verlagerung in die Betriebe. Mit der Begründung, die Leute in den Betrieben wüssten es am besten. Damit werden die Menschen erpressbar, denn der Nachbarbetrieb gibt’s immer billiger. Ich gehöre aber mit Sicherheit nicht zu denen, die jammern, weil es die Sozialpartnerschaft nicht mehr gibt.

Was sind die Folgen für die Gewerkschaft?

Je weniger uns das Gegenüber, die Arbeitgeberseite, braucht, desto schwieriger wird es für uns. Wenn es den institutionalisierten Ausgleich nicht mehr gibt, heißt das, dass es eben konfliktreicher werden wird. Es geht um “Gegenmachtsfähigkeit“. Der ÖGB wächst insgesamt wieder. Bei der Gewerkschaft vida erhöhte sich die Mitgliederzahl 2019 erstmals um rund 600. Die Gewerkschaft muss von einer Arbeiterbewegung zu einer Bewegung der Arbeit werden.

Sie spielen auf die neuen Selbstständigen an?

Ja, die größte Gruppe sind die Personen-Betreuer in der Pflege, rund 70.000 Betroffene. Immer mehr Menschen geraten in eine Selbstständigkeit, die keine ist. Sie haben volles Risiko bei voller Abhängigkeit. Mit solcher Pseudoselbstständigkeit verlagert sich das Auslastungsrisiko zum Arbeitnehmer. Wir hatten Kellner als Selbstständige und haben Friseure, die sich statt einer Anstellung einen Frisierstuhl in einem Salon mieten dürfen. Außerdem, viele EPUs (Ein-Personen-Unternehmen) sind gute Unternehmer, aber keine Steuerrechtler. Die Start-up-Euphorie ist wichtig, aber sie weckt oft Hoffnungen, die sich nicht erfüllen.

Kümmert sich die Gewerkschaft um diese Selbstständigen oder sagen Sie, diese Leute gehen uns nichts an?

Wir kümmern uns seit kurzem auch um diese Selbstständigen. Wir bieten zum Beispiel über unsere Gewerkschaftsinitiative vidaflex ein Basispaket als Unterstützung im Backoffice. Das wird gut nachgefragt.

Was erwarten Sie denn von den Grünen?

Aus gewerkschaftlicher Sicht und auch aus meiner persönlichen ist die Erwartungshaltung groß. Früher hatten die Grünen nicht nur die Ökologie, sondern auch das Soziale auf ihre Fahnen geheftet. Wir werden diese Regierung mit Sicherheit fordern, ihre Überschriften mit Leben zu erfüllen. Stichwort Verteilungsgerechtigkeit: In Österreich gibt es derzeit 313.000 Millionäre. Die Zahl hat sich seit dem Jahr 2000 vervierfacht.

Unter den Unternehmen ist das größte Sorgenkind der Gewerkschaft derzeit offenbar die Billig-Airline Laudamotion, Tochter der Ryanair. Hier werden österreichische Gesetze mit Füßen getreten, man hält sich nicht an den Kollektivvertrag, sperrt Mitarbeiter aus und macht unglaublich Druck auf die Beschäftigten. Das ist nicht nur eine Angelegenheit der Gewerkschaft und der Sozialpartner, ich hätte längst eine Reaktion der Politik erwartet.