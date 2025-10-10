Rewe auf Expansionskurs: Große Pläne für Übernahme von Unimärkten

Der Rewe-Konzern bringt sich in Stellung für die Übernahme von Unimarkt-Standorten. Dabei dürfte es vor allem um die Umwandlung in Adeg-, in manchen Fällen auch Penny- und Billa-Filialen gehen. Wie viele Geschäfte man übernehmen möchte, wollte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti im APA-Gespräch noch nicht verraten, er lässt aber großes Interesse erkennen, den Marktanteil in Oberösterreich zu erhöhen.

Unimarkt hat seine gut 90 Standorte dem Mitbewerb zum Kauf angeboten und würde die Transaktionen gerne bis Jahresende über die Bühne bringen. Aufgrund der Marktkonzentration im österreichischen Lebensmittelhandel ist davon auszugehen, dass die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) genau prüfen wird.

Ob aus seiner Sicht in dieser kurzen Zeit ein nahtloser Übergang zu schaffen ist, lässt Haraszti offen. "Das hängt nicht von uns ab, da gibt es viele Player, die diesen Prozess mitentscheiden", sagt er. "Ende des Jahres ist sicherlich sportlich, aber nicht unrealistisch", es könnte sich theoretisch aber auch noch länger ziehen - "und es ist natürlich auch wichtig, dass die Kaufleute Mitsprache haben". Hinzuzufügen ist, dass auch Spar, Lidl und Hofer bereits Interesse an Standorten signalisiert haben.