Kreislaufwirtschaft aus OÖ: Maden als effektive Reste-Verwerter

Dass Insekten auf vielen Ebenen Wunderwuzzis sind, ist bekannt. Dass sie allerdings das System einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft effektiv abbilden könnten, ist noch relativ neu. Vor sechs Jahren rief der Oberösterreicher Philip Pauer mit einer Idee ein Start-up ins Leben. Diese Idee hat sich zu einem Unternehmen ausgewachsen, das ein enormes Wachstum hingelegt hat.

Die Strategie und deren Umsetzung wurden adaptiert, der Grundgedanke ist gleich geblieben. Organische Reste der Lebensmittelindustrie sollen nicht vernichtet, sondern zurück in den Kreislauf gebracht werden. Die Schwarze Soldatenfliege ist der Star in diesem Prozess von Reploid und eine Meisterin der Umwandlung: Organische Reststoffe verwertet sie in kürzester Zeit, produziert hochwertiges Protein und Fett. Das Insekt kann auf versiegelten und unfruchtbaren Flächen gezüchtet werden und stellt kein Risiko für Mensch und Natur dar.

1.200 Eier pro Weibchen Die Schwarze Soldatenfliege, eine Fliegenart, die sonst am Äquator heimisch ist und hier nur unter speziellen Bedingungen überleben kann, wird in Leipzig gezüchtet. Wie es die Natur so will, paaren sich Männchen und Weibchen, zwischen 700 und 1.200 Eier werden pro Weibchen abgelegt und anschließend „geerntet“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christoph Bockisch Die schwarze Soldatenfliege als Star der Kreislaufwirtschaft.

Die Fliegen selbst sagen leise „Servus“, sie sterben einige Tage nach der Paarung. Aus ihren Körpern wird Chitin hergestellt und in Chitosan umgewandelt. Dieses hat verschiedenste Anwendungsbereiche in Medizin, Pharmazie, Wasser- und Umwelttechnik, Material- und Textilwirtschaft sowie in der Landwirtschaft. 30 bis 50 Anlagen bis Jahresende Die Eier werden danach gehegt und gepflegt, bis die Maden schlüpfen und groß genug für die Mast sind. Das ist auch der Moment, in dem die Tiere in die Mastzuchtfabriken übersiedeln. Drei an der Zahl betreibt das Unternehmen derzeit in Europa. Im Laufe des Jahres werden laufend neue Anlagen eröffnet, 30 bis 50 könnten es mit Jahresende sein. Reploid verkauft die Anlagen: Das kleinste Modell ist rund 1.500 Quadratmeter groß, kostet ca. 4,7 Mio. Euro und ist auf die Verwertung von 40 Tonnen organischer Stoffe pro Tag ausgelegt. Es hat einen hohen Automatisierungsgrad und braucht nur eine Person für den laufenden Betrieb.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REPLOID Group AG Maden in einer Zuchtanlage

Hier kommen nun jene Lebensmittel ins Spiel, für deren Entsorgung oder Vernichtung Firmen normalerweise viel Geld zahlen müssten, die nun weiterverwendet werden können. Dieser Zugang wirkt sich zusätzlich positiv auf den ökologischen Fußabdruck und die Bilanzen aus.

Blut, Trester, Molke Die Maden haben ein einziges Ziel: Fressen, fressen, fressen. Sie sind nicht wählerisch und verwerten alles, was das jeweilige Unternehmen loswerden will: Trester, Treber, Toastabschnitt, Molke, Schlachtblut, Chips- oder Nudelbruch. Nach sieben bis acht Tagen sind die Maden fertig gemästet und werden „inaktiviert“ (Maden haben kein zentrales Nervensystem und kein Gehirn, können also keinen Schmerz empfinden). Diese Larven werden dann von Reploid wieder abgeholt und weiter zu Ölen und Fetten sowie zu Tierfuttermitteln, etwa für Geflügel, Fisch oder Schwein, verarbeitet.

Zum Unternehmen Die Anfänge

Philip Pauer gründete das Unternehmen, das damals noch „Insektianer“ hieß, im Jahr 2020 als Einzelperson. Die Zentrale befindet sich in Wels, Oberösterreich. Die Gegenwart

Reploid hat mehr als 170 Mitarbeitende aus aller Welt, es werden laufend mehr. Die Zukunft

Seit Sommer 2025 ist das Unternehmen an der Wiener Börse gelistet, allerdings wurden keine neuen Aktien ausgegeben. Das ist laut Geschäftsführer Pauer für 2027 oder 2028 geplant:

„Da muss Vieles zusammenpassen.“

Der Kot der Larven wird zu Dünger für die konventionelle und biologische Landwirtschaft. „Das ist nicht irgendein Dünger. Wir haben in vergangenen 18 Monaten mehr als 60 Tests damit gemacht. Eisbergsalat hat damit ein Mehrwachstum von 40 Prozent, bei Mais sind es 19 bis 18 Prozent“, erklärt Philip Pauer. Einige der Maden werden für die Reproduktion zurückgehalten, werden also tatsächlich zu Fliegen, die wieder Eier legen. So schließt sich der Kreis.

Weltweit ernähren sich schätzungsweise zwei Milliarden Menschen regelmäßig von Insekten, was etwa 25 Prozent der Weltbevölkerung entspricht. Sie gelten in vielen Kulturen, besonders in Asien, Afrika und Lateinamerika, als nahrhaftes Lebensmittel. Es liegt also nahe, zu fragen, ob Reploid hier künftig auch Entwicklungspotenzial sieht: „Das verneine ich. Das sehen wir nicht als unseren Auftrag.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REPLOID Group AG 2020 noch alleine, jetzt mit 170 Mitarbeitenden: Philip Pauer.