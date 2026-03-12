Wirtschaft

René Benko will im Gefängnis als Tischler arbeiten

Eine Ausbildung zum Tischler wäre für Benko quasi der erste Bildungsweg.
12.03.2026, 13:20

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

René Benko will im Gefängnis als Tischler arbeiten

Der Signa-Gründer und frühere Investor René Benko befindet sich seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft - und die Haft könnte noch länger dauern. Zumindest bis 16. April 2026 werde sie fortgesetzt, teilte jüngst das des OLG Wien mit. 

Daher hat sich Benko dazu entschlossen, in der Haft als Tischler zu arbeiten beziehungsweise sich als Tischler ausbilden zu lassen, wie das Wirtschaftsmagazin trend am Donnerstag berichtet.

Benko, dessen U-Haft zuletzt bis April verlängert wurde, hat demnach um eine Arbeitsbewilligung als Tischler angesucht. Die Justizanstalt Innsbruck und die Staatsanwaltschaft haben dem Antrag stattgegeben. Das bestätigte auch Norbert Wess Anwalt des früheren Immobilien-Tycoons. "Ob damit - derart hochgegriffen - eine 'Ausbildung zum Tischler' verbunden ist, vermag ich nicht zu beurteilen", sagte Wess zur APA.

Bisher sei sein Mandant mit der Bearbeitung des Strafaktes beschäftigt gewesen. Seit längerem sind nun aber dem strafrechtlichen Ermittlungsakt - so zumindest die Wahrnehmung für Herrn Benko - keine neuen Ermittlungsstränge und/oder substanziellen inhaltlichen Weiterungen zu entnehmen", merkte Wess weiters an. Daher könne Benko zumindest derzeit einer Beschäftigung nachgehen, so der Anwalt des früheren Investors.

Für Benko wäre es quasi der erste Bildungsweg, er verließ bereits mit 17 die Handelsakademie ohne Abschluss, eine Berufsausbildung hatte der tief gefallene Self-Made-Milliardär nie genossen. 

Nicht rechtskräftig

Im Oktober 2025 wurde Benko in Innsbruck im ersten Strafverfahren wegen betrügerischer Krida nicht rechtskräftig zu zwei Jahren Haft verurteilt. In einem zweiten Verfahren im Dezember desselben Jahres fasste Benko ebenfalls wegen betrügerischer Krida 15 Monate bedingte Haft aus. Nach Einsprüchen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und Verteidigung ist auch dieses Urteil nicht rechtskräftig. Benko wies bisher stets jegliche Vorwürfe zurück.

Warum die Laura Privatstiftung der Familie Benko in Konkurs schlitterte
U-Haft erneut verlängert: René Benko muss weiter im Gefängnis bleiben
Wirtschaft Insolvenz Rene Benko Wien Innsbruck
Agenturen, kob  | 

Kommentare