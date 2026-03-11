Brisante Pleite der Laura Privatstiftung der Familie Benko

Die Laura Privatstiftung hat beim Landesgericht Innsbruck einen Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Hintergrund sind Zahlungsverpflichtungen aus zwei Schiedssprüchen, die die Stiftung finanziell nicht erfüllen kann. Die zuletzt eingeleitete Restrukturierung der Stiftungsgruppe kann damit nicht mehr abgeschlossen werden, heißt es in einer Aussendung des Stiftungsvorstands.

Der neu eingesetzte Stiftungsvorstand hatte seit Anfang 2025 umfangreiche Maßnahmen zur Stabilisierung, Sanierung und wirtschaftlichen Neuaufstellung der Laura Privatstiftung umgesetzt. Nach Angaben des Vorstands war das Ziel einer nachhaltigen Restrukturierung bereits in Reichweite.

Parallel dazu sah sich die Stiftung jedoch mit mehreren Schiedsverfahren konfrontiert, die auf Verpflichtungen aus der Zeit früherer Stiftungsvorstände zurückgehen. In zwei dieser Verfahren wurde die Laura Privatstiftung nun rechtskräftig zur Zahlung von insgesamt rund einer Milliarde Euro verurteilt. Interne Prüfungen hätten ergeben, dass gegen die Schiedssprüche keine realistischen Erfolgsaussichten für Rechtsmittel bestehen.

Angesichts der daraus resultierenden Zahlungspflichten sei die Stiftung wirtschaftlich zahlungsunfähig. Zudem führten die Urteile zu einer rechnerischen Überschuldung. Der Stiftungsvorstand sieht daher die gesetzlichen Insolvenzgründe als erfüllt an und hat folgerichtig die Insolvenzeröffnung beantragt.

"Der Vorstand bedauert, dass die begonnene Sanierung der Stiftungsgruppe nicht abgeschlossen werden kann. Zugleich kündigte er an, das Insolvenzgericht sowie den künftig bestellten Insolvenzverwalter bei der Abwicklung des Verfahrens zu unterstützen, um eine bestmögliche Befriedigung der Gläubiger zu erreichen", heißt es weiters.