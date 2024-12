"Korruptions-Tsunami" um René Benko: Haftbefehl als "Bombe" in Italien

Im Zuge einer Großrazzia durchsuchte die Carabinieri-Sondereinheit für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität ROS sowie die Finanzpolizei am Dienstag etwa 100 Objekte in Italien und im Ausland. Die Ermittlungen drehen sich um Immobilienprojekte in Trentino, bei denen Benko mithilfe angeblich untreuer Beamter und Bürgermeister öffentliche Beschlüsse zugunsten seiner Vorhaben beeinflusst haben soll.