Einstweilige Verfügung: Benko-Stiftung darf vorerst kein Geld mehr ausschütten

René Benkos Masseverwalter Andreas Grabenweger hat eine einstweilige Verfügung gegen die Ingbe-Stiftung der Benkos erreicht. Damit darf die liechtensteinische Stiftung vorerst kein Geld mehr an Begünstigte ausschütten.

Grabenweger bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der Kronen Zeitung (online). Die Entscheidung des Fürstlichen Landgericht in Vaduz ist nicht rechtskräftig, Beschwerden sind noch möglich.