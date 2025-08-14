Prozess gegen René Benko am 14. und 15. Oktober in Innsbruck

Der erste Strafprozess gegen Signa-Gründer und Pleitier René Benko wird am 14. und 15. Oktober am Landesgericht Innsbruck stattfinden. Dies teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Es werde jeweils ab 9 Uhr vor einem Schöffengericht im Schwurgerichtssaal verhandelt, hieß es. Am ersten Verhandlungstag werde bis 18 Uhr verhandelt, am zweiten Tag bis 20 Uhr. Benko muss sich wegen des Vorwurfs der betrügerischen Krida verantworten.