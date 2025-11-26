René Benkos Designer-Anzüge und Zigarren-Boxen werden versteigert

Kurz vor Weihnachten kommen erneut Wertgegenstände von Signa-Gründer René Benko unter den Hammer. Im Zuge der Insolvenz werden Anzüge und Mäntel von Marken wie Gucci und Hermès, aber auch vier Zigarren-Aufbewahrungsboxen versteigert, teilte das Auktionshaus Aurena am Mittwoch mit.

Eine Zigarrenbox, ein sogenannter Humidor, ist aus Mahagoni und von Louis Vuitton und wird inklusive Befeuchtungssystem und Hygrometer versteigert.