René Benkos Designer-Anzüge und Zigarren-Boxen werden versteigert
Kurz vor Weihnachten kommen erneut Wertgegenstände von Signa-Gründer René Benko unter den Hammer. Im Zuge der Insolvenz werden Anzüge und Mäntel von Marken wie Gucci und Hermès, aber auch vier Zigarren-Aufbewahrungsboxen versteigert, teilte das Auktionshaus Aurena am Mittwoch mit.
Eine Zigarrenbox, ein sogenannter Humidor, ist aus Mahagoni und von Louis Vuitton und wird inklusive Befeuchtungssystem und Hygrometer versteigert.
Signa- und Benko-Insolvenzen
Im Angebot gibt es außerdem eine Leder-Tasche zur Aufbewahrung von Patronen bei der Jagd. Gebote für die Gegenstände können bereits abgegeben werden, die Zuschläge gibt es am 13. Dezember. Im Zuge der Signa- und Benko-Insolvenzen kamen bereits zahlreiche Bürogegenstände, aber auch ein Luxus-Jagdgewehr und der Inhalt einer Villa am Gardasee unter den Hammer.
Kommentare