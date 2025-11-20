Die Frau von Signa-Gründer René Benko, Nathalie Benko, geht laut ORF Tirol kommenden Dienstag am Landesgericht Innsbruck gegen Verlage bzw. Medien wegen angeblich wahrheitswidriger Berichterstattung bzw. Verstößen gegen das Mediengesetz vor. Dies berichtete der ORF Tirol. Die Medien - offenbar handelt es sich um einen großen deutschen Verlag sowie ein deutsches und ein Schweizer Onlinemedium - sollen im März wahrheitswidrig über eine angeblich von ihr eingereichte Scheidung berichtet haben.

Die Ehefrau des derzeit in Untersuchungshaft sitzenden Tiroler Unternehmers verlangt in ihren Anträgen jeweils eine Entschädigung nach dem Mediengesetz. Den Medien drohten - sollten sich die Vorwürfe als wahr herausstellen - Zahlungen zwischen 100 und 100.000 Euro sowie eine Urteilsveröffentlichung auf ihren Plattformen, hieß es am Mittwoch in dem Bericht.