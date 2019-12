Rendi-Wagner will Vorstandsgehälter begrenzen

Fehlentwicklung

Dass ausgerechnet ein ehemaliger Parteifunktionär und Abgeordneter – Hoscher war von 1999 bis 2006 erst Bundesrat und dann Nationalrat der SPÖ – so abkassiert, sei schmerzhaft. Rendi-Wagner spricht von einer "massiven Fehlentwicklung", so der Standard weiter. Um dieser gegenzusteuern und wohl auch um das Thema zu kalmieren, wird die SPÖ drei Anträge im Nationalrat einbringen.

Der erste Antrag zielt darauf ab, Vorstandsgehälter in staatsnahen Betrieben mit 500.000 Euro Jahresgehalt zu begrenzen. Es sei politisch nicht nachvollziehbar, warum in Betrieben, an denen die Republik mehrheitlich beteiligt sei, Vorstandsbezüge gewährt werden, die teilweise einem Vielfachen des Bezugs des österreichischen Bundeskanzlers entsprechen würden.