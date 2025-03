Die Rallye geht weiter: Erneut Rekordhoch für Goldpreis

Der Goldpreis setzt seine Rekordjagd fort. Der Preis für das Edelmetall stieg am Freitag in der Früh bis auf 3.082 US-Dollar (2.858 Euro) je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) und baute damit die Gewinne in dieser Woche auf knapp zwei Prozent aus.

Nach zahlreichen Rekorden kostet eine Unze inzwischen um rund 42 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Neben zahlreichen Kriegen mit hoher Unsicherheit ist einer der Kurstreiber auch die US-Zollpolitik.