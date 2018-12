Rekord bei Privatpleiten: Schulden auf 1,9 Milliarden Euro verdoppelt

Die Zahl der Privatkonkurse ist heuer durch die Decke gegangen. Die Änderungen im Insolvenzrecht – Verkürzung der Verfahrensdauer und Abschaffung der Mindestquote von zehn Prozent – haben einen Ansturm bei den Bezirksgerichten ausgelöst. 10.118 Privatpleitiers haben heuer schon eine gerichtliche Schuldenregulierung beantragt, das ist ein Anstieg um fast 46 Prozent. Der Schuldenberg hat sich mit rund 1,9 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Doch dieser Rekord ist leicht erklärt.

„Ein Drittel dieser privaten Schuldner sind ehemalige Unternehmer“, sagt Hans-Georg Kantner vom Gläubigerschutzverband KSV1870. Sitzt ein insolventer Konsument in der Regel auf einem Schuldenberg in Höhe von rund 59.000 Euro, haben frühere Wirtschaftstreibende im Durchschnitt sogar 500.000 Euro Schulden am Hals. Auch dabei handelt es sich um eine Verdoppelung. Die Ex-Unternehmer haften für die unberichtigten Außenstände ihrer gescheiterten Firmen.