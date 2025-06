Österreichs Reisebüros auf Deutschland und EU-Bürokratie schlecht zu sprechen

Die heimischen Reisebüros sind mit der Buchungslage und den zu erwartenden Umsätzen in der anstehenden Hauptreisezeit durchaus zufrieden. Branchensprecher Gregor Kadanka sagte am Mittwoch vor Journalisten, 70 Prozent der Österreich planten heuer einen Sommerurlaub. Urlaub und Verreisen sei ein menschliches Grundbedürfnis. Österreich selbst und die Mittelmeerländer Griechenland, Italien, Kroatien und Spanien sind auch weiterhin die beliebtesten Reiseziele. Daran ändern auch starke Trends wie Reisen in den kühleren Norden nur wenig, weil das Ausgangsniveau für diese Reisen sehr niedrig ist.

Die Branche treiben neben dem eigentlichen Geschäft mit den reisefreudigen Kunden andere Themen um. So liegt den Reisebüros die überraschende Pleite des damals drittgrößten europäischen Reiseveranstalter FTI aus Deutschland aus dem Sommer 2024 heute noch im Magen. Ein paar Hundert Kunden hätten bis heute noch nicht ihr Geld zurück bekommen, weil die deutsche Abwicklungsstelle bzw. das Justizministerium in Berlin viel zu bürokratisch bis gar nicht agiere. Kadanka sagte, dass man deshalb eine Beschwerde bei der EU-Kommission in Brüssel eingebracht habe. Auch in den Niederlanden und Belgien gebe es Betroffene, die bis heute auf ihr Geld warten.