Rege Nachfrage nach Pinterest-Aktien

Die Fotoplattform Pinterest kann sich bei ihrem Gang an die Börse über rege Nachfrage nach ihren Aktien freuen. Vor dem am Donnerstag geplanten Debüt an der New York Stock Exchange ( NYSE) wurden die Papiere zum Preis von jeweils 19 Dollar (16,81 Euro) ausgegeben, wie Pinterest am Mittwochabend (Ortszeit) in San Francisco mitteilte.

Damit gelang es, die unter dem Börsenkürzel "PINS" gehandelten Anteilscheine über der zuvor angepeilten Preisspanne zwischen 15 und 17 Dollar bei Anlegern loszuschlagen.