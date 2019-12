Red Bull: Weniger Personal - mehr Gewinn

Der Finanzmittelfonds (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Wertpapiere des Umlaufvermögens) reduzierte sich seit Ende 2017 von 429,3 auf 340,5 Mio. Euro. Diese Veränderung sei das Ergebnis aus dem positiven operativen Cash-Flow in Höhe von 783,1 Mio. Euro, dem negativen Investitions-Cash-Flow in Höhe von 99,4 Mio. Euro sowie dem negativen Finanzierungs-Cash-Flow in Höhe von 772,5 Mio. Euro.

Red Bull gehört zu 49 Prozent Dietrich Mateschitz und zu 51 Prozent der thailändischen Unternehmerfamilie Yoovidhya. Die Hälfte des Nettogewinns wird an die Eigentümer ausgeschüttet. Damit bekommt Mateschitz für das Geschäftsjahr 2018 rund 182 Mio. Euro. In der Forbes-Milliardärsliste landete Mateschitz heuer mit einem geschätzten Vermögen von 18,9 Mrd. Dollar auf Platz 53. Red Bull zählt in Rankings immer wieder zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Das European Brand Institute etwa ermittelte im Sommer 2019 für Red Bull einen Markenwert von rund 13 Mrd. Euro.