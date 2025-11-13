Wirtschaft

Wettbewerb eingeschränkt? Kartellverfahren gegen Red Bull eingeleitet

Dosen des Energy-Drinks Red Bull stehen in einem Supermarktregal.
Salzburger Energydrink-Hersteller unter Verdacht, Wettbewerb rechtswidrig eingeschränkt zu haben
13.11.25, 12:46
Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Salzburger Energydrinkhersteller Red Bull eingeleitet. Es werde geprüft, ob das Unternehmen den Wettbewerb rechtswidrig eingeschränkt und seine marktbeherrschende Stellung missbraucht habe, teilte die Kommission am Donnerstag mit. 

Es gebe Hinweise darauf, dass Red Bull Supermärkten und Tankstellen "monetäre" und "nicht-monetäre" Anreize gegeben habe, um den Verkauf von Konkurrenzprodukten zu unterbinden.

Mehr dazu in Kürze.

