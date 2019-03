Recycling-Weltmeister: Aluminium-Schrott spart gigantische Energiemengen ein

Zugleich ist die AMAG nicht nur in deutschen Autoindustrie-Metropolen wie zum Beispiel in Dingolfing bei BMW, in Ingolstadt bei Audi und in Zuffenhausen bei Porsche eine fixe Größe. Auch in Fahrzeugen von Fiat, Ford, Mercedes, Renault und Volkswagen stecken Aluteile aus Ranshofen.

Außerdem wird flüssiges Aluminium per Lkw rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche in die Gießanlagen verschiedener Autobauer geliefert. Und aus Alu-Walzplatten werden mit Kontursägen mittlerweile serienmäßige Formen geschnitten. Auch der britische Luxus-Autobauer Aston Martin, eine Tochter der Stuttgarter Daimler AG, setzt auf Zierleisten aus Ranshofen.

Dazu muss man wissen, dass der materialtypische und edle Glanz dieses Leichtmetalls nur durch den Einsatz von Primäraluminium erzielt werden kann.