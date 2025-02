Medienberichte: Orbans Schwiegersohn soll Kaufinteresse an RBI Russland haben

Istvan Tiborcz, einer der reichsten Männer Ungarns und Schwiegersohn des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban , soll Branchengerüchten zur Folge Interesse an der Russland-Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) haben. Das berichtet Der Standard am Freitagnachmittag online.

Dem Standard zufolge würden durchaus ernsthafte Gespräche zwischen der RBI und Tiborcz laufen. In sie involviert sein sollen auch das Management der russischen Zentralbank und die russische Präsidialadministration.

Tiborcz besitzt unter anderem das ungarische Onlinefinanzinstitut Gránit Bank und über die sogenannte BDPST-Gruppe Hotels und Immobilien in mehreren Ländern. Kürzlich erwarb Tiborcz zudem Anteile am Logistikunternehmen Waberer's; in Österreich soll er aktuell an einem Teilkauf der burgenländischen Privatbahn Raaberbahn interessiert sein, wie die Kronen Zeitung berichtete.