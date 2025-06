Ehemaliger PRO-GE- und FSG-Chef Rainer Wimmer verstorben

Zudem absolvierte er bei der Herbstlohnrunde 2015 eine der längsten Verhandlungen: Nach einem 24-Stunden-Marathon wurde damals ein Ergebnis erreicht. Beim Abschluss 2020, dem ersten Jahr der Pandemie, gelang ihm wiederum eine Einigung bereits in der ersten Runde.

Später hatte Wimmer mehrere Spitzenfunktionen in der Gewerkschaftsbewegung inne. Nach mehreren Stationen in der Gewerkschaft Agrar-Nahrung-Genuss wurde er bei der Gründung der PRO-GE im November 2009 – Zusammenschluss der Gewerkschaften Metall-Textil-Nahrung mit der Gewerkschaft der Chemiearbeiter – zum ersten Bundesvorsitzenden gewählt.

Rainer Wimmer auch Bürgermeister von Hallstatt

Darüber hinaus hatte Rainer Wimmer unter anderem Funktionen in der Versicherungsanstalt für Eisenbahn und Bergbau inne, war Bürgermeister von Hallstatt und in der internationalen Gewerkschaftsarbeit engagiert.

Der langjährige SPÖ-Nationalratsabgeordnete ist am Dienstag im Alter von 69 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben, wie Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), am Mittwoch mitteilte.

"In tiefer Betroffenheit müssen wir von Rainer Wimmer Abschied nehmen. Rainer war im Herzen immer Betriebsrat - mit großem Gespür für die Menschen und bedingungslosem Einsatz für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", so Binder in einer Aussendung.