Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien erreicht "normale Flughöhe"

Der Reihe nach: Das Ergebnis aus dem operativen Bankbetrieb betrug 179,7 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 41 Prozent gegenüber 2023. Das höhere Kredit- und Einlagenvolumen gelang laut Höllerer bei den Privatkunden genauso wie bei den Klein- und Mittelbetrieben und bei den Kommerzkunden.

Plus beim operativen Geschäft

„Wir haben in einem herausfordernden Umfeld eine hohe Resilienz bewiesen, konnten zugleich profitabel wirtschaften und unser Kapital weiter aufstocken“, sagt Generaldirektor Michael Höllerer zum KURIER.

Das Ergebnis nach Steuern betrug im Vorjahr 397,2 Millionen Euro – nach 807,8 Millionen im Jahr davor. Der Rückgang hat mit der Raiffeisenbank International RBI zu tun. Die RLB NÖ-Wien ist mit 25 Prozent plus einer Aktie an der RBI beteiligt.

Auch die Kooperation mit dem Finanzdienstleister Bitpanda macht sich offenbar bezahlt. Seit ungefähr einem Jahr ermöglicht die RLB NÖ-Wien ihren Kunden über „Mein Elba“ die Veranlagung in Kryptowährungen. Knapp 3.000 Privatkunden machten bisher davon Gebrauch, wie aus der Präsentation der Bank hervorgeht.

Höllerer zum Rückgang: „Wenn wir die außergewöhnlichen Einmaleffekte rund um die RBI berücksichtigen, so haben wir mit dem jetzigen Ergebnis von knapp 400 Millionen sozusagen die normale Flughöhe erreicht.“

Eigenmittelquote steigt

Zur Erinnerung: Vor drei Jahren hatten die Russland-Probleme der RBI die RLB-Bilanz völlig verhagelt. Man war sogar in die roten Zahlen geschlittert.

Was noch in der Bilanz 2024 auffällt: Die Eigenmittelquote stieg auf 24 Prozent (nach 22,4). Diese Kennziffer gibt an, wie gut ein Institut Verluste wegstecken kann. Die RLB liegt damit über den Vorgaben. „Wir müssen uns noch widerstandsfähiger positionieren“, sagt dazu Höllerer. Die Risikokosten sind gestiegen: von knapp 50 auf rund 73 Millionen Euro.

Interessant ist auch noch die Kennzahl zum Kosten-Ertrags-Verhältnis, die die Effizienz in einem Unternehmen anzeigt. Die verbesserte sich von 53 Prozent auf 47,8 Prozent (ohne Einrechnung des RBI-Anteils).