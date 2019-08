Proteste am Flughafen Wien noch in der Ferienzeit möglich

Die Lauda-Piloten fürchteten bei der Betriebsversammlung am Mittwoch auch, dass Ryanair die Lauda-Flotte aus Wien nach Faro/ Portugal verlagern könnte. Sollten tatsächlich Flugzeuge von Wien nach Faro überstellt werden, würde dies die hiesigen Crews ihre Jobs kosten. Die Ryanair-Basis an der Algarve soll nach Medienberichten sowie Angaben von portugiesischen Gewerkschaftern Anfang 2020 geschlossen werden. Mehr als 100 Jobs sind davon betroffen. Hintergrund der Schließung soll ausgerechnet ein angekündigter Streik des Ryanair-Kabinenpersonals vom 21. bis 25. August sein. Ryanair selbst verweist auf die Ankündigung, wegen der verspäteten Auslieferung der 30 bestellten Boeing 737 MAX-Flugzeuge Basen in Europa reduzieren oder schließen zu müssen. Faro soll aber weiter angeflogen werden.

Die Gewerkschaft will den Streit bei Lauda auch dazu nutzen, endlich einen einheitlichen Branchen-Kollektivvertrag (KV) auszuverhandeln. Die Wirtschaftskammer (WKO) legte sich bisher quer. Als ersten Schritt will die Gewerkschaft deshalb den wirtschaftlich stärksten Kollektivvertrag – also jenen der AUA – „satzen“ lassen, damit gelte er für alle ansässigen Airlines. Ein solcher Antrag an das Sozialministerium soll in den nächsten ein bis zwei Wochen erfolgen.