Profi-Musiker können sich Instrumente nicht mehr leisten

Der Grund? Die Instrumentenpreise sind explodiert. Vor 60 Jahren habe ein Musiker ein Jahreshonorar für eine gute Geige ausgeben müssen, sagt der Consulter (der seit Jahren auch Mitglied des Kuratoriums des Wiener Konzerthauses ist). In den Neunzigerjahren sei es ein zehnfaches Jahresgehalt gewesen, aktuell müsste ein durchschnittlicher Musiker dafür 22 bis 23 Jahre arbeiten. Vorteil für den Mäzen: Gewinne aus solchen Sachanlagen sind nach Ablauf der Spekulationsfrist steuerfrei.

Einen wichtigen Beitrag zur Kulturförderung leisten in Österreich einzelne Großspender wie der Vermögensverwalter Peter Pühringer, der mit der POK Pühringer Privatstiftung unter anderem den rund 15 Millionen Euro teuren Bau des 2012 eröffneten Konzertsaals „MuTh“ der Wiener Sängerknaben finanziert hat und auch für den laufenden Spielbetrieb in Millionenhöhe aufkommt. Für 2022 ist ein ähnliches Projekt Pühringers in der Schweiz, in Vitznau am Vierwaldstättersee, geplant.

Ebenfalls beispielhaft ist das Engagement von Helmut und Kathryn List, deren AVL Cultural Foundation Privatstiftung innovative Projekte aus den Bereichen Kunst und Wissenschaft ermöglicht.