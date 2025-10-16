Gesundheitsgefahr: Clever Mikrowellen-Popcorn zurückgerufen
- Popz Europe Kft. ruft Clever Popcorn gesalzen 3x100g mit MHD 11.04.2026 und 14.05.2026 zurück.
- Im Verpackungsmaterial wurden mögliche Spuren von PFOA und PFDA festgestellt, daher wird vom Verzehr abgeraten.
- Betroffene Produkte können ohne Kassenbon retourniert werden, Rückfragen an BILLA Kundenservice.
Der Lieferant Popz Europe Kft. ruft aus Gründen des Verbraucherschutzes Clever Popcorn gesalzen 3x100 Gramm zurück. Betroffen sind die Chargen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.04.2026 sowie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.05.2026.
Im Rahmen der Qualitätskontrolle des Lieferanten wurde festgestellt, dass sich im Verpackungsmaterial möglicherweise Spuren der Vorläuferverbindungen von PFOA und PFDA befinden, welche gesundheitsgefährdend sein können. Da eine Migration ins Lebensmittel nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten.
Produkte können ohne Rechnung retourniert werden
Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden
Bei Rückfragen kann man sich an den BILLA Kundenservice wenden - unter der Tel.Nr. 0800 828 700 (Mo-Fr 07:15-19:30 Uhr, Sa 07:15 – 18:00 Uhr) oder per Mail an kundenservice@billa.at.
