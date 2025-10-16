Gesundheitsgefahr: Clever Mikrowellen-Popcorn zurückgerufen

Der Lieferant Popz Europe Kft. ruft aus Gründen des Verbraucherschutzes Clever Popcorn gesalzen 3x100 Gramm zurück. Betroffen sind die Chargen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.04.2026 sowie mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.05.2026.

Im Rahmen der Qualitätskontrolle des Lieferanten wurde festgestellt, dass sich im Verpackungsmaterial möglicherweise Spuren der Vorläuferverbindungen von PFOA und PFDA befinden, welche gesundheitsgefährdend sein können. Da eine Migration ins Lebensmittel nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten.