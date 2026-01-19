Pro & Contra: Darf man in Rüstungsaktien investieren?

PRO

Von Sandra Baierl

Drohnenentwickler. Stahlproduzenten. Goldminen. Diamantenminen. Funktechnikspezialisten. Helmerzeuger. Flugzeugbauer. Satellitenfirmen. Rüstungsfirmen. Sind sie gut oder böse? Wer entscheidet, was sie produzieren dürfen und wofür ihre Produkte letztlich verwendet werden?

Der Weltmarkt ist ein Sammelsurium an Unternehmen, die Verschiedenes produzieren. Vieles ist miteinander verbunden und verwoben. Oft existiert das eine nicht ohne dem anderen – etwa: keine Luftabwehr ohne Satellitentechnik, keine Bundesheerbekleidung ohne Funktionsstoffe, keine Waffen ohne Stahl. Unternehmen, direkt oder indirekt mit Rüstung, Abwehr oder Krieg verbunden, sind – leider – Teil des Weltmarkts. Sie sprengen manche Moralvorstellung, agieren aber innerhalb des rechtlichen Rahmens. Sie sind unschön und man wünschte, sie seien entbehrlich. Aber sie sind gerade derzeit Realität.

Man kann sich bewusst entscheiden, reinen Rüstungsaktien aus dem Weg zu gehen. Als Aktionär und Investor ist das eine Entscheidung gegen einen Teil des Marktes. So, als würde man US-Aktien umgehen, weil man Präsident Trump ablehnt. Man nimmt sich Investitions- und Ertragschancen – und ist damit etwas realitätsfern.

