Dritter Anlauf soll klappen: Pakistan verscherbelt seine Fluglinie

Noch heuer soll der Deal über die Bühne gehen. Die pakistanische Regierung ist bereit, 51 bis 100 Prozent der Airline inklusive Managementkontrolle abzugeben. Die Frist für Interessensbekundungen wurde am Dienstag offiziell bis zum 19. Juni verlängert – ursprünglich lief sie am 3. Juni aus. Gründe nannte das zuständige Ministerium nicht; ob bisher Gebote eingegangen sind, ist ebenfalls unklar.

Doch spätestens seit den 2000er-Jahren verlor die Fluglinie dramatisch an Flughöhe. Ineffiziente Strukturen, politische Einflussnahme und eine veraltete Flottenstrategie ließen einen gewaltigen Schuldenberg anwachsen. Bis 2023 häufte man Verbindlichkeiten von rund 785 Milliarden pakistanischen Rupien an – etwa 2,9 Milliarden US-Dollar.

Comeback über den Wolken

Doch im Jänner 2025 feierte die PIA ein Comeback am Himmel über Europa: Nach dem Ende des EU-Verbots fliegt man nun wieder Paris, London und Manchester an – und bald wohl auch wieder Birmingham. Diese Strecken gehörten einst zu den profitabelsten im Portfolio.

Auch finanziell setzte man zum Neustart an: So strich die Regierung im Rahmen eines massiven Sanierungsprogramms rund 671 Milliarden Rupien (ca. 2,4 Mrd. US-Dollar) an Altlasten aus der PIA-Bilanz. Problematische Schulden wurden in die neugegründete PIA Holding Company ausgelagert – während die nun zum Verkauf stehende "neue PIA" mit bereinigten Büchern präsentiert wird.