Wirtschaft

Rückrufaktion in den USA: Tausende Autos von Porsche und VW betroffen

FILE PHOTO: A logo of Porsche is seen outside a Porsche car dealer in Brussels
Hintergrund sind Probleme mit Rückfahrkamera und Kindersitzen in den Fahrzeugen.
31.12.25, 11:30
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Porsche ruft ⁠in den USA 173.538 Fahrzeuge wegen eines Problems mit der Rückfahrkamera zurück. Das Bild der Kamera werde möglicherweise beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht angezeigt, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Mittwoch mit. Die Vertragshändler würden die Software der Fahrerassistenzsysteme für die Kunden kostenlos aktualisieren, hieß ⁠es weiter.

Wo Volkswagen das Leben ist – und die deutsche Industrie hustet

Die NHTSA teilte ferner mit, dass die Volkswagen Group of America in den USA 27.768 Fahrzeuge zurückrufe. Die Behörde verweist auf Probleme bei der Befestigung von Kindersitzen.

Mehr zum Thema

Porsche
Agenturen, ek  | 

Kommentare