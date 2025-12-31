Rückrufaktion in den USA: Tausende Autos von Porsche und VW betroffen

Porsche ruft ⁠in den USA 173.538 Fahrzeuge wegen eines Problems mit der Rückfahrkamera zurück. Das Bild der Kamera werde möglicherweise beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht angezeigt, teilte die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA am Mittwoch mit. Die Vertragshändler würden die Software der Fahrerassistenzsysteme für die Kunden kostenlos aktualisieren, hieß ⁠es weiter.