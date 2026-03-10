Das Debakel im China-Geschäft und milliardenhohe Belastungen durch den Strategieschwenk haben bei der Volkswagen-Tochter Porsche 2025 für einen massiven Gewinneinbruch gesorgt. Das operative Ergebnis des Sportautobauers brach von 5,3 Mrd. Euro 2024 auf 90 Mio. Euro im Vorjahr ein.

Inklusive Finanzdienstleistungen erzielte die Sportwagenschmiede 413 Millionen Euro (2024: 5,6 Milliarden Euro). Analysten von Visible Alpha hatten mit knapp einer halben Milliarde Euro Betriebsgewinn einschließlich Finanzdienstleistungen gerechnet.