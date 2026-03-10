Massiver Gewinneinbruch: Beliebter Autobauer in der Krise
Das Debakel im China-Geschäft und milliardenhohe Belastungen durch den Strategieschwenk haben bei der Volkswagen-Tochter Porsche 2025 für einen massiven Gewinneinbruch gesorgt. Das operative Ergebnis des Sportautobauers brach von 5,3 Mrd. Euro 2024 auf 90 Mio. Euro im Vorjahr ein.
Inklusive Finanzdienstleistungen erzielte die Sportwagenschmiede 413 Millionen Euro (2024: 5,6 Milliarden Euro). Analysten von Visible Alpha hatten mit knapp einer halben Milliarde Euro Betriebsgewinn einschließlich Finanzdienstleistungen gerechnet.
Globale Unwägbarkeiten und eigene E-Auto-Fehlenschätzung
Porsche leidet unter einem Absatzeinbruch in China, gestiegenen US-Zöllen und einer Fehleinschätzung zum Tempo des Umstiegs auf Elektroautos. Da die Sportwagenfans am Verbrennungsmotor hängen, verlegt sich Porsche wieder stärker auf Modelle mit konventionellen, klimaschädlichen Antrieben.
Für 2026 erwartet der Autobauer nach Aussagen auf einer Analystenkonferenz Ende Jänner einen weiteren Absatzrückgang, die Rendite soll sich aber erholen auf mehr als fünf Prozent.
