Porsche Austria Chef: „Auch die Konkurrenz muss irgendwann Geld verdienen"

Die hohen Produktionskosten, hohe Energiekosten, hohe Lohnkosten – d. h., wir sind auf der Erzeugerseite und Kostenseite ordentlich unter Druck. Zum anderen belasten ein überbordender Bürokratismus und zu komplexes Regelwerk die Cashflows für notwendige Investitionen. Wir haben zum Teil auch das Fachpersonal nicht in kritischen Bereichen wie der IT. Die Regierungen versuchen gegenzusteuern, aber da bräuchten wir einen noch viel beherzteren Schnitt, gerade beim Bürokratieabbau, und ein klareres Bekenntnis zum Standort Europa.

Hans Peter Schützinger: Die Automobilindustrie ist die letzte Leitindustrie in Europa und die Basis für Hunderttausende Arbeitsplätze und Wohlstand in Europa. Die Branche ist mit der Transformation zur Elektromobilität und den hohen Investitionen extrem unter Druck. Hinzu kommt, dass der Übergang aufgrund multipler Krisen und schleppender Kundenakzeptanz länger als angenommen dauert. Das bedingt jetzt mitten am Weg zur E-Mobilität eine Rekalibrierung. Die Kehrtwende in den USA, wo der Verbrenner wieder stark forciert wird, trägt dazu bei. Ebenso wie der Einbruch des Luxusmarktes und der ruinöse Wettbewerb mit lokalen Herstellern in China. Und dann ist da auch noch die Zollthematik. Das ist eine schwierige Konstellation – so was war noch nie da. Ich sehe es als Angriff auf unseren Wohlstand, da wir als Industriestandort fragiler und anfälliger geworden sind.

„Das Thema ist mir immens wichtig“, sagt Hans Peter Schützinger zu Beginn des Interviews. Die Verteidigung des Standorts Österreich ist für den Porsche Austria / Porsche Holding Salzburg Chef direkt mit dem Wohlstand im Land verknüpft.

28 Mrd. Euro Umsatz 2024 lieferte die Porsche Holding Salzburg 695.600 Autos weltweit aus, 145.800 waren es allein in Österreich; die Holding zählt insgesamt 37.200 Beschäftigte an 492 Standorten auf der ganzen Welt, davon 6.643 in Österreich. Umsatz 2024: 28,66 Milliarden Euro. Vertrieben werden die Konzernmarken Volkswagen Pkw und Nutzfahrzeuge, Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati und Porsche.

Die Porsche Holding Salzburg ist, nach eigenen Angaben, das größte Automobilhandelshaus Europas. Seit 1949 hat sie ihren Stammsitz in Österreich (Salzburg), seit 2011 ist sie eine hundertprozentige Tochter der Volkswagen AG. Die Vertriebsorganisation in Salzburg ist mittlerweile für 29 Märkte rund um die Welt zuständig. In Europa sind das 23 Länder, von Spanien bis Italien, von Schweden bis Bulgarien und in die Ukraine. Dazu kommen noch südamerikanische Standorte in Chile und Kolumbien sowie Märkte im ASEAN Raum, also China, Japan, Malaysia und Singapur.

Die Porsche Holding Salzburg ist eines der umsatzstärksten Unternehmen Österreichs – wie verteidigen Sie den Standort?

Salzburg ist seit 1949 Headquarter. Wir sind hier historisch gewachsen, schätzen das hohe Ausbildungsniveau, den sozialen Frieden, die hohe Lebensqualität. Wir stehen zu unserer Verantwortung als Arbeitgeber und investieren, obwohl wir keine steuerlichen Anreize zu erwarten haben. Anders als etwa in Ungarn, wo wir gerade unser Teilevertriebszentrum erweitern. Dort unterstützt der Staat Betriebsansiedlungen durch massive Steuer-Incentives – weshalb viele Autohersteller und Zulieferer zuletzt nach Ungarn gegangen sind.

Sie schaffen es sogar, immer mehr Länder von Salzburg aus zu betreuen.

Als Vertriebsorganisation setzen wir die Benchmarks im Konzern. Wir arbeiten deshalb seit Jahren an unserer Fitness und Effizienz. Wir sind in 29 Ländern auf drei Kontinenten aktiv, von Europa bis China und Japan, in Chile und Kolumbien. Dank der Marktleistungen und dem Wachstum schaffen wir es auch, den Standort abzusichern und immer wieder neue Marktverantwortungen zu erhalten.

Was ist zu tun, damit die Autoindustrie in Europa wieder stark wird?

Wir müssen uns auf die Stärken besinnen, die uns groß gemacht haben und wieder mehr Pioniergeist und Unternehmertum zeigen. Wenn wir nach China fahren zu den Automessen, dann spürt man die enorme Dynamik und die Fokussierung auf das Produkt und auf Erfolg. Wir müssen vom China-Speed lernen und zurück in den Wettbewerbsspirit finden. Wir haben immer noch innovative Produkte mit ausgezeichneter Qualität, verzetteln uns aber zu stark im unproduktiven Bereich und der Bürokratie.

So günstig wie in China wird man aber in Europa nie produzieren können.

Wir brauchen Wettbewerb auf Augenhöhe mit einer fairen Subventions- und Zollpolitik, damit wir mit den chinesischen Mitbewerbern mithalten können. Eine europäische Produktion mit ihren hohen Sozialstandards ist immer teurer. Umgekehrt, wenn chinesische Hersteller in Europa produzieren, werden die Preise für sie auch steigen. Für vergleichbare und realistische Rahmenbedingungen ist die Politik zuständig, das beinhaltet auch weniger ’Staatswirtschaft, mehr Privatwirtschaft’.

Die Zulassungszahlen in Österreich und Europa sind zuletzt wieder besser. Wie geht es in Auto-Europa weiter?

In Österreich werden es heuer rund 275.000 Neuzulassungen sein. Mir ist ein gesunder Markt in dieser Größenordnung lieber als einer mit 350.000, wo die Autos verschleudert werden. Wir wollen keinen überhitzen Markt, aber es ist in den nächsten Jahren noch Luft nach oben.

Welchen Platz hat Europa in einer weltweit neu geordneten Automobil-Industrie?

Eine tragende Rolle. Ich glaube an die Innovationskraft und die Kompetenz der europäischen Autoindustrie. Die lokalen Hersteller werden auf ihrem Heimmarkt die Nase mittelfristig vorne haben. Aktuell gibt es eine verschärfte Konkurrenz, aber auch die Mitbewerber müssen irgendwann Geld verdienen und profitabel ohne Staatssubvention wirtschaften. Wir werden technisch wieder führend sein, aber dazu wird es mehr strategische Allianzen auf den verschiedenen Kontinenten geben. Wir müssen das Label ’Made In Europe’ wieder stärker machen. Das ist ja auch weltweit gefragt.

Versteht die Politik die Autoindustrie?